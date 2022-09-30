Ольга Орлова вернулась рожать в Россию

Беременная певица и телеведущая Ольга Орлова вернулась из Турции в Россию. Видеозаписью встречи с любимыми собаками она поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Фото: соцсети соцсети

«Когда приехали домой в четыре утра, все хвостики спали, закрытые в разных комнатах. А потом наступило доброе утро», — написала Орлова.

В ролике четыре пса вбегают в спальню певицы и запрыгивают к ней на кровать.

Накануне экс-солистка группы «Блестящие» и ведущая «Дома-2» опровергла слухи об отъезде в Турцию для родов. Она заявила, что это был просто отпуск.

«Рожать я буду в России. Другие варианты даже не рассматриваю», ― сказала Орлова.