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1 час назад

Беременная Ольга Орлова вернулась в Россию

Мослентаиещё 1

Беременная певица и телеведущая Ольга Орлова вернулась из Турции в Россию. Видеозаписью встречи с любимыми собаками она поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Ольга Орлова вернулась рожать в Россию
Фото: соцсетисоцсети

«Когда приехали домой в четыре утра, все хвостики спали, закрытые в разных комнатах. А потом наступило доброе утро», — написала Орлова.

В ролике четыре пса вбегают в спальню певицы и запрыгивают к ней на кровать.

Накануне экс-солистка группы «Блестящие» и ведущая «Дома-2» опровергла слухи об отъезде в Турцию для родов. Она заявила, что это был просто отпуск.

«Рожать я буду в России. Другие варианты даже не рассматриваю», ― сказала Орлова.

О своей беременности Орлова сообщила неделю назад. Вскоре после этого звезда 90-х ответила заподозрившим ее в обмане подписчикам и рассказала о реакции взрослого сына на долгожданное событие.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,
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