Риэлтор Антипова: замок Пугачевой можно купить "только из любви к певице"

«Эта пара сейчас в зоне риска, связываться решится не каждый. Активности покупателей нет, рынок встал. Сейчас в ходу только самый дешевый сегмент, люди берут квартиры в ипотеку и то при условии, что она одобрена под низкий процент», — объяснила она.