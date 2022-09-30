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21 минуту назад

Риэлтор Антипова заявила, что замок Пугачевой можно купить "только из любви к певице"

Газета.Ru

Риэлтор Ирина Антипова оценила вероятность того, удастся ли певице Алле Пугачевой и ее мужу, шоумену Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом), продать роскошный особняк, расположенный в деревне Грязь.

Риэлтор Антипова: замок Пугачевой можно купить "только из любви к певице"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Антипова уверена, что если уехавшее за границу семейство решится на продажу, задача будет сложной.

«Не секрет, что замок семейства очень своеобразно возведен, и если кто-то надумает его купить, то исключительно из любви к певице. Может, под какой-то музей в ее честь», — поделилась она мнением в беседе с Woman.ru.

Кроме оригинальной архитектуры, продолжила Антипова, помешать продаже могут связанные с парой скандалы.

«Эта пара сейчас в зоне риска, связываться решится не каждый. Активности покупателей нет, рынок встал. Сейчас в ходу только самый дешевый сегмент, люди берут квартиры в ипотеку и то при условии, что она одобрена под низкий процент», — объяснила она.

29 сентября СМИ сообщили, что Алла Пугачева уехала в Израиль. Источник заявил, что обратного билета у певицы нет.

Звездный адвокат Александр Бенхин предположил, что Пугачева могла получить гражданство Израиля.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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