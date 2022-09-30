Блогер Гусейн Гасанов объяснил причину отъезда из России

Блогер Гусейн Гасанов прокомментировал свой отъезд из России. Он был замечен на границе с Грузией.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Гасанов пересек границу с Грузией 30 сентября. После блогер решил объяснить, почему он уехал из России. По его словам, визит в соседнее государство был давно запланирован.

«Лечу к отцу и обратно. У меня есть своя жизнь, которую я проживаю. Есть запланированные дела. Через пару дней вернусь. Люблю Россию», — написал он в соцсетях.