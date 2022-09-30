Дом певца Данко ограбили в Крыму

«У нас идет стройка — достраивается нижний этаж. И я привыкла, что с самого утра рабочие уже на месте. Сегодня я вышла из дома, смотрю — ворота открыты. Подумала, наверное, строители куда-то отошли ненадолго. А их, оказывается, еще не было — приехали только через час», — рассказала Силуянова.