Дом певца Данко ограбили в Крыму

Воры проникли в дом российского певца и композитора Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) в Крыму. Как сообщает «КП», об этом рассказала супруга исполнителя Мария Силуянова.
По ее словам, преступники пришли на участок утром, когда она еще спала.
«У нас идет стройка — достраивается нижний этаж. И я привыкла, что с самого утра рабочие уже на месте. Сегодня я вышла из дома, смотрю — ворота открыты. Подумала, наверное, строители куда-то отошли ненадолго. А их, оказывается, еще не было — приехали только через час», — рассказала Силуянова.
Супруга певца отметила, что с территории дома пропал детский велосипед и раскладная лестница. Мария призналась, что ущерб ей не важен — ее больше пугает, что неизвестные смогли проникнуть на участок. Семья артиста обратилась в полицию, а также завела двух сторожевых собак после инцидента.