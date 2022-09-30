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1 час назад

Юлия Ефременкова сообщила, что одного из новорожденных близнецов перевели из реанимации

Слово и Дело

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала о состоянии детей-близнецов, которые родились раньше срока.Ефременкова стала мамой 22 сентября. Наследники 35-летней звезды появились на свет недоношенными, поэтому их сразу отправили в реанимацию. Недавно стало известно, что одного из малышей принесли в палату матери.

Экс-участница «Дома-2» рассказала о состоянии новорожденных детей-близнецов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Сегодня по счастливому совпадению врачи нам сделали шикарный подарок: одного малыша перевели ко мне в палату! Правда, пока в кувезике, ну это только пока. Я безумно счастлива, и счастью моему нет предела», — сообщила экс-участница «Дома-2» в соцсетях.

Блогер родила сыновей на 34-й неделе. За новорожденными круглосуточно наблюдают врачи. Второй малыш пока продолжает оставаться в отделении патологии.

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