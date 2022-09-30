Экс-участница «Дома-2» рассказала о состоянии новорожденных детей-близнецов

«Сегодня по счастливому совпадению врачи нам сделали шикарный подарок: одного малыша перевели ко мне в палату! Правда, пока в кувезике, ну это только пока. Я безумно счастлива, и счастью моему нет предела», — сообщила экс-участница «Дома-2» в соцсетях.