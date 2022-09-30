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31 минуту назад

Продюсер Лавров: «Пугачева не ожидала, что народ от нее отвернется»

Слово и Дело

Звезда отечественной эстрады Алла Пугачева рассчитывала произвести фурор своим возвращением на родину после длительного отсутствия и совершенно не ожидала, что народ от нее отвернется, заявил продюсер Сергей Лавров.

Продюсер Лавров: «Пугачева не ожидала, что народ от нее отвернется»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По его мнению, Примадонна решилась вновь покинуть Россию, потому что осознала, что больше не нужна бывшим поклонникам.

«От любви до ненависти один шаг. Ее обожала вся страна, но за секунду все рассеялось. Одно маленькое неосторожное движение — и слетела вниз с горы», — цитирует Лаврова PopCornNews.

Алла Пугачева покинула Россию вместе с детьми без обратного билета. Вполне вероятно, что звездная семья еще не скоро приедет на родину. Не исключено, что они даже не планируют возвращаться.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Сергей Лавров,
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