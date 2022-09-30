Продюсер Лавров: «Пугачева не ожидала, что народ от нее отвернется»

Звезда отечественной эстрады Алла Пугачева рассчитывала произвести фурор своим возвращением на родину после длительного отсутствия и совершенно не ожидала, что народ от нее отвернется, заявил продюсер Сергей Лавров.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

По его мнению, Примадонна решилась вновь покинуть Россию, потому что осознала, что больше не нужна бывшим поклонникам.

«От любви до ненависти один шаг. Ее обожала вся страна, но за секунду все рассеялось. Одно маленькое неосторожное движение — и слетела вниз с горы», — цитирует Лаврова PopCornNews.