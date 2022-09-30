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33 минуты назад

Названа причина исчезновения Нагиева

Елена Прошина

Телеведущий Дмитрий Нагиев после ухода из телешоу «Голос» взял отпуск на целый год, но уезжать из России на это время не планирует. Об этом рассказала одна из коллег звезды, пишет портал Prozvezd.info.

«Дима взял академический отпуск сразу на год! Из эфира пока ушел. Он сам захотел взять паузу на раздумья», — рассказала она.

По ее словам, шоумен не собирается уезжать из России и занимается «своими проектами».

Ранее стало известно, что Нагиеву нашли замену и в шоу «Голос. Дети». Ведущей в новом сезоне станет Яна Чурикова. Как рассказали в телецентре «Останкино», шоу не исчезло из эфира, его просто убрали на время из-за обстановки в стране. При этом съемки телепередачи уже идут с новой ведущей. Сообщается, что новые выпуски покажут в эфире позже.

Также недавно Нагиев появился в качестве ведущего КВН. Как пояснили в «Останкино», выпуски с разными ведущими записывали еще в феврале и сейчас зрителям показывают так называемые «консервы».

Шоу-бизнес,Видео,Яна Чурикова,Дмитрий Нагиев,ТТЦ "Останкино",
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