Рудковская публично обратилась к Собчак, отказавшейся покидать Россию

«В 18:00 в Москве нет пробок. Очень страшно и очень нас всех жалко. За полгода прошли столько точек „возврата“ что они примелькались что ждет завтра и тем более через неделю? Ничего хорошего, это уже ясно» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась знаменитость.