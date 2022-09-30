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51 минуту назад

Рудковская публично обратилась к Собчак, которая отказалась покидать Россию

WomanHit.ruиещё 1

Журналистка Ксения Собчак накануне призналась, что все ее друзья покинули Россию.

Рудковская публично обратилась к Собчак, отказавшейся покидать Россию
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

«В 18:00 в Москве нет пробок. Очень страшно и очень нас всех жалко. За полгода прошли столько точек „возврата“ что они примелькались что ждет завтра и тем более через неделю? Ничего хорошего, это уже ясно» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась знаменитость.

На заявление Собчак решила ответить продюсер Яна Рудковская. По ее словам, родину не оставляют в сложные времена.

«Важный момент — страну в сложное время, не бросают! И не уезжают! Я говорю за себя и свою семью! То что ты осталась — вызывает лично у меня только уважение!» — призналась звезда.

Ксения же не во всем согласилась со словами Рудковской.

«Люди которые не хотят брать в руки оружие имеют полное право этого не делать я считаю. Какой у них сейчас выход как только не уехать?» — заявила журналистка.

Рудковская же подчеркнула, что время все расставит на свои места, и мир уже не будет прежним.

«Мы остались. И нас не так уж и мало! Замечу, что мы остались на своей родине, которая для всех нас очень много значит!» — отметила продюсер.

С ее мнением согласилась и телеведущая Ксения Бородина.

Напомним, что ранее Собчак, которую заподозрили в эмиграции, уже заявила, что остается «со своей Родиной и в горе, и в радости».

Шоу-бизнес,Яна Рудковская,Ксения Бородина,Ксения Собчак,
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