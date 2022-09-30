Телеведущая и певица Ольга Бузова предстала в образе Царевны-Лебеди на съемках одной из телевизионных программ. Свой наряд знаменитость продемонстрировала в истории на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Бузова показала себя фолловерам в белом платье с черными и страусиными перьями. Образ дополнила прической с хвостом на боку и сережками в виде белых цветов. Макияж визажисты сделали в технике смоки айс.
В еще одной своей истории Бузова опубликовала несколько строк поэтессы Дэйси Льяновой: «Лебедь никогда не нравился курицам. Ужасно длинная шея, и даже не умеет кудахтать...».
Ранее Волочкову в новом образе сравнили с героиней фильмов ужасов. Знаменитость опубликовала на личной странице снимок, на котором запечатлена в свадебном платье кремового цвета с длинной фатой. При этом блондинка надела на съемку парик розового цвета.