Телеведущая и певица Ольга Бузова предстала в образе Царевны-Лебеди на съемках одной из телевизионных программ. Свой наряд знаменитость продемонстрировала в истории на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Фото: риа новости риа новости

Бузова показала себя фолловерам в белом платье с черными и страусиными перьями. Образ дополнила прической с хвостом на боку и сережками в виде белых цветов. Макияж визажисты сделали в технике смоки айс.

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В еще одной своей истории Бузова опубликовала несколько строк поэтессы Дэйси Льяновой: «Лебедь никогда не нравился курицам. Ужасно длинная шея, и даже не умеет кудахтать...».