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24 минуты назад

Бузова предстала в образе Царевны-Лебеди

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Телеведущая и певица Ольга Бузова предстала в образе Царевны-Лебеди на съемках одной из телевизионных программ. Свой наряд знаменитость продемонстрировала в истории на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Бузова предстала в образе Царевны-Лебеди
Фото: риа новостириа новости

Бузова показала себя фолловерам в белом платье с черными и страусиными перьями. Образ дополнила прической с хвостом на боку и сережками в виде белых цветов. Макияж визажисты сделали в технике смоки айс.

Скриншот

В еще одной своей истории Бузова опубликовала несколько строк поэтессы Дэйси Льяновой: «Лебедь никогда не нравился курицам. Ужасно длинная шея, и даже не умеет кудахтать...».

Ранее Волочкову в новом образе сравнили с героиней фильмов ужасов. Знаменитость опубликовала на личной странице снимок, на котором запечатлена в свадебном платье кремового цвета с длинной фатой. При этом блондинка надела на съемку парик розового цвета.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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