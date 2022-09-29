Седокова дала совет женщинам старше 30

Певица Анна Седокова у себя в Telegram-канале назвала главную проблему женщин старше 30 лет. По ее мнению, она заключается в постоянном оглядывании назад, на бывших.

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«Все чаще вижу проблему у женщин за 30, особенно видных и особенно тех, которые были очень видными в 20. Они не могут прекратить жить в прошлом. И это их очень тормозит», — написала Седокова.

Она уверена, что мужчины с такой проблемой сталкиваются значительно реже, поскольку «легче переключаются на девушек помоложе и о своих бывших либо не говорят, либо ухмыляются». А вот женщины долгие годы могут нести «память о своих невероятных любовниках, олигархических поклонниках и фразы "как он меня кружил в Антибах"», пояснила певица.

«Все уже не кружит. И это важно своевременно осознать. Прошлое должно оставаться в прошлом, от него портится кожа и появляются морщины. А если бы этот всемогущий мужчина хотел тебя вернуть, он бы точно подал знак…» — добавила Седокова.