В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

Седокова посоветовала женщинам старше 30 лет не вспоминать о бывших

Елена Прошина

Певица Анна Седокова у себя в Telegram-канале назвала главную проблему женщин старше 30 лет. По ее мнению, она заключается в постоянном оглядывании назад, на бывших.

Седокова дала совет женщинам старше 30
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все чаще вижу проблему у женщин за 30, особенно видных и особенно тех, которые были очень видными в 20. Они не могут прекратить жить в прошлом. И это их очень тормозит», — написала Седокова.

Она уверена, что мужчины с такой проблемой сталкиваются значительно реже, поскольку «легче переключаются на девушек помоложе и о своих бывших либо не говорят, либо ухмыляются». А вот женщины долгие годы могут нести «память о своих невероятных любовниках, олигархических поклонниках и фразы "как он меня кружил в Антибах"», пояснила певица.

«Все уже не кружит. И это важно своевременно осознать. Прошлое должно оставаться в прошлом, от него портится кожа и появляются морщины. А если бы этот всемогущий мужчина хотел тебя вернуть, он бы точно подал знак…» — добавила Седокова.

Она призвала всех женщин старше 30 лет «смотреть реально на жизнь и предвкушать невероятное будущее, но только без бывших».

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители