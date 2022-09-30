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30 минут назад

Буланова заявила о желании стать многодетной мамой

Слово и Дело

53-летняя певица Татьяна Буланова заявила, что может завести третьего ребенка и не видит в этом проблемы.

Артистка состоит в отношениях с бизнесменом Валерием Рудневым. Супруг звезды младше ее на 19 лет. У исполнительницы двое сыновей от предыдущих браков, и певица думала, что на этом остановится. Однако встреча с избранником заставила ее изменить свое мнение и задуматься о суррогатном материнстве.

«Теоретически нет проблем в этом. Время покажет», — сообщила артистка порталу BLITZ+.

Буланова признается, что забота о малыше будет даваться ей с трудом. Знаменитость это не пугает, и она готова пожертвовать своими силами и временем ради появления на свет маленького чуда.

Шоу-бизнес,Видео,Валерий Руднев,Татьяна Буланова,
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