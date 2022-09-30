Буланова заявила о желании стать многодетной мамой

53-летняя певица Татьяна Буланова заявила, что может завести третьего ребенка и не видит в этом проблемы.

Артистка состоит в отношениях с бизнесменом Валерием Рудневым. Супруг звезды младше ее на 19 лет. У исполнительницы двое сыновей от предыдущих браков, и певица думала, что на этом остановится. Однако встреча с избранником заставила ее изменить свое мнение и задуматься о суррогатном материнстве.

«Теоретически нет проблем в этом. Время покажет», — сообщила артистка порталу BLITZ+.