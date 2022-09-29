Семенович отреагировала на признание ее угрозой нацбезопасности Украины

Певица, бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович отреагировала на признание ее угрозой национальной безопасности Украины . Как сообщает издание «Абзац», ее концертный директор Владимир Цапин заявил, что артистке все равно на решения Киева.

«Сделали и сделали. Это их политика и их мнение. Пусть делают, что хотят. На взгляды Анны это никак не повлияет, как поддерживала нашу страну, так и будет поддерживать», — заявил Цапин.

Напомним, что 28 сентября Минкультуры Украины признало артистку угрозой безопасности и добавило ее в перечень под 158 номером. Причиной послужило то, что Семенович поддерживает политику российских властей и спецоперацию на Украине. Кроме того, она приезжала к военнослужащим, которые задействованы в СВО.