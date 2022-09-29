Семенович отреагировала на признание ее угрозой нацбезопасности Украины

Певица, бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович отреагировала на признание ее угрозой национальной безопасности Украины. Как сообщает издание «Абзац», ее концертный директор Владимир Цапин заявил, что артистке все равно на решения Киева.
«Сделали и сделали. Это их политика и их мнение. Пусть делают, что хотят. На взгляды Анны это никак не повлияет, как поддерживала нашу страну, так и будет поддерживать», — заявил Цапин.
Напомним, что 28 сентября Минкультуры Украины признало артистку угрозой безопасности и добавило ее в перечень под 158 номером. Причиной послужило то, что Семенович поддерживает политику российских властей и спецоперацию на Украине. Кроме того, она приезжала к военнослужащим, которые задействованы в СВО.
Теперь же российской исполнительнице запрещен въезд в страну.