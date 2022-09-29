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1 час назад

Певица Азиза заступилась за директора Моисеева после обвинений в изоляции артиста

Газета.Ruиещё 1

Певица Азиза прокомментировала конфликт директора Бориса Моисеева и брата артиста Маркса Толкача. Своим мнением она поделилась в беседе с Prozvezd.

Певица Азиза заступилась за директора Моисеева
Фото: риа новостириа новости

Толкач обвинил Гороха в том, что тот изолировал певца от родных, друзей и знакомых. Азиза не согласна с данным утверждением. По ее мнению, директор – единственный человек, который остался с Моисеевым рядом, когда произошло несчастье. Певец перенес несколько инсультов.

«Горох был рядом с ним все эти годы. Он, когда у Бори случился инсульт, днями и ночами сидел возле него и судно выносил. Именно Горох, а не брат, который находился в Канаде, и с которым Моисеев даже не общался», — рассказала Азиза. По словам певицы, Горох был предан Моисееву.

Также Азиза не согласна со словами о затворническом образе жизни Моисеева. Певица вспомнила, как артист участвовал в ее юбилейном концерте 7 лет назад. Она добавила, что регулярно общалась с музыкантом.

Моисеев скончался 27 сентября. Ему было 68 лет.

Ранее Толкач заявил, что Горох мог скрывать артиста «в подвале».

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,
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