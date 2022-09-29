Певица Азиза заступилась за директора Моисеева

«Горох был рядом с ним все эти годы. Он, когда у Бори случился инсульт, днями и ночами сидел возле него и судно выносил. Именно Горох, а не брат, который находился в Канаде, и с которым Моисеев даже не общался», — рассказала Азиза. По словам певицы, Горох был предан Моисееву.