Рустам Солнцев рекомендовал Сергею Соседову отправиться в зону СВО

До этого российский певец Дима Билан впечатлился мужеством мобилизованных россиян, которых встретил на вокзале в Бурятии. По словам артиста, на него произвело впечатление то, какая энергия исходила от этих мужчин.

Российские артисты, не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья, могут быть призваны в армию в рамках реализации указа о частичной мобилизации граждан. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил портал «Объясняем.рф». По словам музыканта, пока он планирует развивать бизнес внутри страны, тем самым поднимая ее ВВП. Также он согласился с комментариями о том, что должен подтвердить свои слова о патриотизме, отправившись в зону спецоперации.