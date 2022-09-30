В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
59 минут назад

Влад Соколовский госпитализирован со съемок "Звезд в Африке"

Газета.Ruиещё 2

Певец Влад Соколовский попал в больницу прямо во время съемок шоу «Звезды в Африке». Об этом сообщает StarHit.

Влад Соколовский попал в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У артиста возникла острая боль в животе, и он решил принять таблетки. Однако после того, как ему не стало лучше, Соколовский был госпитализирован.

«У меня гуляет газ по всему животу — ложусь на левый бок, оно вправо. Ложусь на правый — оно в другую сторону. И становится больнее», — объяснил исполнитель.

Некоторые соперники Соколовского на шоу не поверили в плохое самочувствие певца. Олег Верещагин и Светлана Пермякова предположили, что артист симулирует.

Шоу-бизнес,Олег Верещагин,Светлана Пермякова,Влад Соколовский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители