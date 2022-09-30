Певец Влад Соколовский попал в больницу прямо во время съемок шоу «Звезды в Африке». Об этом сообщает StarHit.
У артиста возникла острая боль в животе, и он решил принять таблетки. Однако после того, как ему не стало лучше, Соколовский был госпитализирован.
«У меня гуляет газ по всему животу — ложусь на левый бок, оно вправо. Ложусь на правый — оно в другую сторону. И становится больнее», — объяснил исполнитель.
Некоторые соперники Соколовского на шоу не поверили в плохое самочувствие певца. Олег Верещагин и Светлана Пермякова предположили, что артист симулирует.