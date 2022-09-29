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55 минут назад

Актер Александр Петров показался в новом образе

Слово и Дело

Российский актер Александр Петров появился в необычном для себя образе на шоу «Кино в деталях» с ведущим Федором Бондарчуком.

Актер Александр Петров сменил имидж
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Петров надел очки, сбрил виски, а также отрастил бороду. Смену имиджа оценил Бондарчук. Он отметил, что актер напомнил ему Шурика из фильмов Леонида Гайдая. Звезда объяснил, что изменение внешности связано со съемками в новом проекте.

«Там так все написано было. Все уже придумано за меня. Просто нужно было кайфовать, играть, слушать режиссера и доверять ему», — поделился актер с ведущим программы.

Недавно актер повысил свой профессиональный уровень после участия в фильме «Дворец» польско-французского режиссера Романа Полански. Кинокартина относится к черным комедиям, а действие в ней происходит в течение 24 часов в канун Нового года. Дата выхода фильма пока неизвестна.

Шоу-бизнес,Александр Петров,Леонид Гайдай,Роман Полански,Федор Бондарчук,
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