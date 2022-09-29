Актер Александр Петров сменил имидж

Российский актер Александр Петров появился в необычном для себя образе на шоу «Кино в деталях» с ведущим Федором Бондарчуком.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Петров надел очки, сбрил виски, а также отрастил бороду. Смену имиджа оценил Бондарчук. Он отметил, что актер напомнил ему Шурика из фильмов Леонида Гайдая. Звезда объяснил, что изменение внешности связано со съемками в новом проекте.

«Там так все написано было. Все уже придумано за меня. Просто нужно было кайфовать, играть, слушать режиссера и доверять ему», — поделился актер с ведущим программы.