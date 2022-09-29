76-летняя Шер прошла по подиуму в Париже

Вчера в рамках Недели моды в Париже состоялся показ бренда Balmain. Тут тоже не обошлось без звездного выхода. И если у Versace на подиуме появились Пэрис Хилтон, а у Dolce & Gabbana был акт поклонения Ким Кардашьян, то в Balmain пошли еще дальше и пригласили мировую легенду! Так, внезапно для всех зрителей в конце шоу на подиум вышла певица Шер — под свою же культовую композицию Strong Enough. И, как всегда, собрала аплодисменты и восхищенные взгляды публики. В свои 76 лет певица дефилировала в обтягивающем латексном кэтсьюте и ботильонах на мощной платформе.