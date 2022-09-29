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31 минуту назад

Ярмольник появился на премьере фильма «Сердце Пармы» после слухов об отъезде из России

Слово и Дело

Леонид Ярмольник появился на российской премьере «Сердце Пармы». Он посетил мероприятие на фоне слухов об отъезде из РФ.

Леонид Ярмольник развеял слухи о своем отъезде из страны
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Недавно актер отдыхал в Юрмале. Узнав о его посещении Прибалтики, журналисты поспешили заявить, что артист покинул страну. Сам Ярмольник с негодованием опровергал эти домыслы, продолжая работать в «Современнике».

После возвращения из отпуска Ярмольник посетил премьерный показ картины «Сердце Пармы», сюжет которой рассказывает о любви и сражениях русского князя Михаила. Своим появлением он опроверг предположения, что покинул страну. Актера заметили в зрительном зале, беседующим со знакомыми, а после показа он вышел к журналистам, пишет Пятый канал. Ярмольник отметил, что по качеству российская картина получилась лучше «Игры престолов».

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