Леонид Ярмольник развеял слухи о своем отъезде из страны

Недавно актер отдыхал в Юрмале . Узнав о его посещении Прибалтики, журналисты поспешили заявить, что артист покинул страну. Сам Ярмольник с негодованием опровергал эти домыслы, продолжая работать в «Современнике».

После возвращения из отпуска Ярмольник посетил премьерный показ картины «Сердце Пармы», сюжет которой рассказывает о любви и сражениях русского князя Михаила. Своим появлением он опроверг предположения, что покинул страну. Актера заметили в зрительном зале, беседующим со знакомыми, а после показа он вышел к журналистам, пишет Пятый канал. Ярмольник отметил, что по качеству российская картина получилась лучше «Игры престолов».