Бондарчук вышел в свет без жены после слухов о ее измене с Ургантом

Режиссер Федор Бондарчук появился на показе фильма «Сердце Пармы» без своей супруги, актрисы Паулины Андреевой. Как сообщает Woman.ru, это подкрепило слухи о романе женщины с телеведущим Иваном Ургантом.

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Возможную тайную связь между Андреевой и Ургантом начали обсуждать после участия актрисы в клипе шоумена к каверу на песню «Ночной каприз». Бондарчук и его супруга никак не прокомментировали эту ситуацию.

Отметим, что пара давно не появлялась на публичных мероприятиях вместе. Вот и в этот раз Бондарчук посетил фильм, показ которого был посвящен погибшему в ДТП актеру Сергею Пускепалису, в одиночестве.