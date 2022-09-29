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37 минут назад

Бондарчук вышел в свет без жены после слухов о ее измене с Ургантом

Никита Бородкин

Режиссер Федор Бондарчук появился на показе фильма «Сердце Пармы» без своей супруги, актрисы Паулины Андреевой. Как сообщает Woman.ru, это подкрепило слухи о романе женщины с телеведущим Иваном Ургантом.

Бондарчук вышел в свет без жены после слухов о ее измене с Ургантом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возможную тайную связь между Андреевой и Ургантом начали обсуждать после участия актрисы в клипе шоумена к каверу на песню «Ночной каприз». Бондарчук и его супруга никак не прокомментировали эту ситуацию.

Отметим, что пара давно не появлялась на публичных мероприятиях вместе. Вот и в этот раз Бондарчук посетил фильм, показ которого был посвящен погибшему в ДТП актеру Сергею Пускепалису, в одиночестве.

Ранее стало известно, что Ургант мог заработать от 1,5 до 2 млн рублей благодаря рекламной интеграции одного из банков в своем новом клипе. При этом сумма может быть еще выше, если это была не часть общей рекламной кампании.

Шоу-бизнес,Сергей Пускепалис,Иван Ургант,Федор Бондарчук,Паулина Андреева,
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