Врач рассказала о состоянии сменившего пол Гогена Солнцева

«Операция Гогена проходила под общим наркозом. Она длилась около семи часов. Прогнозы давать пока рано. Он находится под наблюдением врачей. Но операция прошла успешно», — объяснила медик. Халатян добавила, что Солнцев пока не в состоянии общаться с журналистами, поэтому отключил телефон.