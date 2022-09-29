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1 час назад

Врач рассказала о состоянии сменившего пол Гогена Солнцева

Газета.Ruиещё 2

Врач Светлана Халатян, которая проводила операцию по смене пола Гогену Солнцеву, рассказала о состоянии шоумена. Ее слова цитирует Prozvezd.info.

Врач рассказала о состоянии сменившего пол Гогена Солнцева
Фото: СоцсетиСоцсети

«Операция Гогена проходила под общим наркозом. Она длилась около семи часов. Прогнозы давать пока рано. Он находится под наблюдением врачей. Но операция прошла успешно», — объяснила медик. Халатян добавила, что Солнцев пока не в состоянии общаться с журналистами, поэтому отключил телефон.

Несколько дней назад бывшая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович заявила, что шоумен сделал операцию по смене пола. Она добавила, что блогер воспользовался услугами одного из лучших и дорогих специалистов по пластической хирургии.

Шоу-бизнес,Екатерина Терешкович,
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