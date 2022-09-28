Бородина пожаловалась на сотрудников ГИБДД

«Моя помощница Настя шесть с половиной часов ждет ГАИ, потому что в нее влетели. Шесть с половиной часов ГАИ не могут приехать! Даже в туалет нельзя отойти человеку! Это как?» — возмутилась телеведущая. Она также назвала такое долгое ожидание издевательством.