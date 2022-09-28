Лозу возмутило выступление Наташи Королевой в цветах флага Украины

Композитор Юрий Лоза высказался о недавнем выступлении певицы Наташи Королевой в цветах флага Украины в Москве. Его мнение приводит "Пятый канал".
Лоза осудил артистку.
"Людей должно это напрягать, потому что сейчас идет мобилизация. Люди отправляют на фронт своих отцов, детей, сыновей, мужей. Они приходят на концерт и видят, что артистка, скажем так, демонстративно поддерживает украинцев. Наверное, это неправильно", — сказал он.
Лоза также напомнил об украинских корнях Королевой предположил, что она всегда была на стороне Киева, однако публично не высказывалась на этот счет.
Ранее стало известно, что Наташа Королева выступила в одном из ночных клубов Москвы в синем платье на фоне желтых лент-флагов. Артистка исполняла песню "Желтые тюльпаны", из-за чего и были использованы ленты желтого цвета. Некоторые поклонники предположили, что подобным образом Королева попыталась обозначить свою политическую позицию.