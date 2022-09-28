Лозу возмутило выступление Наташи Королевой в цветах флага Украины

"Людей должно это напрягать, потому что сейчас идет мобилизация. Люди отправляют на фронт своих отцов, детей, сыновей, мужей. Они приходят на концерт и видят, что артистка, скажем так, демонстративно поддерживает украинцев. Наверное, это неправильно", — сказал он.