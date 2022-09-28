Последнюю песню Моисеев записал на смартфон, страдая от болей

Певец Борис Моисеев записал свою последнюю песню «Роттердам» у себя дома с помощью смартфона. Как сообщает «КП», совместную с поющим стилистом Алишером композицию он создавал, превозмогая боли.

Напомним, что артист перенес два инсульта, после чего прекратил свою творческую деятельность. Однако, когда его друг обратился к нему с просьбой записать совместную песню, Моисеев не смог отказаться.

Музыканты выпустили трек «Роттердам» в 2019 году. Уже тогда Моисеев с трудом разговаривал и передвигался, поэтому его часть произведения была записана у него дома на телефон. Алишер также признался, что их песня была вдохновлена композицией «Ибица», которую выпустили Филипп Киркоров и Николай Басков.