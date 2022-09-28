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11 минут назад

Последнюю песню Моисеев записал на смартфон, страдая от болей

Никита Бородкин

Певец Борис Моисеев записал свою последнюю песню «Роттердам» у себя дома с помощью смартфона. Как сообщает «КП», совместную с поющим стилистом Алишером композицию он создавал, превозмогая боли.

Последнюю песню Моисеев записал на смартфон, страдая от болей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что артист перенес два инсульта, после чего прекратил свою творческую деятельность. Однако, когда его друг обратился к нему с просьбой записать совместную песню, Моисеев не смог отказаться.

Музыканты выпустили трек «Роттердам» в 2019 году. Уже тогда Моисеев с трудом разговаривал и передвигался, поэтому его часть произведения была записана у него дома на телефон. Алишер также признался, что их песня была вдохновлена композицией «Ибица», которую выпустили Филипп Киркоров и Николай Басков.

Напомним, что Борис Моисеев умер 27 сентября. О кончине певца рассказал арт-директор Сергей Горох, который нашел тело певца в его квартире.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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