Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российскую певицу и актрису Анну Семенович в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности для страны. Об этом пишет агентство «Интерфакс-Украина».
Украинские СМИ допускают, что Семенович оказалась в списке из-за поддержки российской внешней политики, а также из-за того, что навещала российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.
В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта «Миротворец», который публикует в открытом доступе данные российских деятелей культуры, а также украинских журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан.
Ранее стало известно, что На Украине планируют создать «белый список» российских исполнителей, которые выступили против спецоперации России на Украине. В сообщении не уточнялось, когда будет опубликован список. Другие подробности также неизвестны.
До этого Украина исключила Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) из перечня лиц, угрожающих нацбезопасности.