Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российскую певицу и актрису Анну Семенович в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности для страны. Об этом пишет агентство «Интерфакс-Украина».

Украинские СМИ допускают, что Семенович оказалась в списке из-за поддержки российской внешней политики, а также из-за того, что навещала российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта «Миротворец», который публикует в открытом доступе данные российских деятелей культуры, а также украинских журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан.

Ранее стало известно, что На Украине планируют создать «белый список» российских исполнителей, которые выступили против спецоперации России на Украине. В сообщении не уточнялось, когда будет опубликован список. Другие подробности также неизвестны.