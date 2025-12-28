«И Бог создал женщину»: как менялась Брижит Бардо

Легендарная актриса Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни. Брижит Бардо - французская киноактриса, певица, фотомодель и писательница. Родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В детстве Брижит не считали красивой: она страдала от аллергической сыпи и амблиопии, носила специальные очки от близорукости и скобки на зубах. Родители Бардо отдали девочку в балетную школу, где будущая актриса научилась грациозно двигаться, развила складную фигуру и создала свою знаменитую в будущем походку. В 1948 году благодаря своей матери она попала на обложку журнала Elle, редактор которого назвала Бриджит «Моделью женщины будущего». С 1952 года началась ее актерская карьера. В 1956 году снялась в фильме «И Бог создал женщину», который сделал ее популярной. Всего за двадцатилетнюю карьеру в кино Бардо исполнила 48 ролей и записала 80 песен. Ее экранному образу свойственна сексуальность в сочетании с непосредственностью и простодушием. Брижит закончила карьеру в 1973 году. Свою дальнейшую карьеру кинодива посвятила борьбе за права животных. В дальнейшем основала фонд защиты животных «Фонд Брижит Бардо».