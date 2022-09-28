Алла Довлатова призналась, что сделала пластическую операцию

Когда я сделала пластическую операцию, мой хирург мне сказал: «Картину, всю, как это будет, ты увидишь только через полгода». Вот теперь, как раз и прошло полгода после моей пластической операции (эндоскопической подтяжки лба и верхних век), но то, что я ее сделала, знают только те, кому я об этом рассказала. Потому что сделали мне ее идеально естественно. Не натянули лицо, а просто сняли десяток лет, как по волшебству. Как по щелчку повернули «время», и даже спустя каких-то 20 дней после операции об этом никто не мог догадаться,

— поделилась Алла Довлатова.