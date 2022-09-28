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56 минут назад

Виктория Лопырева ответила на слухи об измене с мужем Нюши

Газета.Ru

Телеведущая Виктория Лопырева выложила совместный снимок своего сына с дочерью Нюши на фоне слухов об измене с Игорем Сивовым. Снимком она поделилась в социальных сетях.

В сентябре Нюша призналась в интервью Светлане Бондарчук, что пережила измену мужа Игоря Сивова во время второй беременности. Она смогла простить супруга и извлечь уроки из случившегося. Позже в социальных сетях начали обсуждать возможную измену Игоря Сивова с Викторией Лопыревой.

На фоне слухов о романе в личном блоге подписчики задали вопрос: «Это правда про вас и мужа Нюши?». Виктория Лопырева иронично ответила: «Конечно. Как вы могли усомниться?». Она также выложила фото своего сына, который держит за руку дочь Нюши и Игоря Сивова.

Скриншот

В 2017 году Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. У пары двое общих детей: их дочери Симбе-Серафиме три года, а сыну Саффрону девять месяцев.

Ранее сообщалось, что муж Нюши прокомментировал измену жене после ее публичного признания.

Шоу-бизнес,Видео,Виктория Лопырева,Светлана Бондарчук,
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