Борис Моисеев заранее знал дату своей смерти

Актер Станислав Садальский заявил, что певец Борис Моисеев знал дату своей смерти. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Артист процитировал слова покойного музыканта в старом интервью. Моисеев рассказывал, что во время поездки в Париж встретился с местной прорицательницей. Гадалка заявила, что он умрет в 86 лет, а в 55 артиста ожидает творческий расцвет.

По словам Моисеева, второе предсказание сбылось, однако "расцвет был скоротечен". Через два года после 55-летнего юбилея у музыканта случился инсульт.

В интервью Моисеев выразил надежды, что гадалка напутала и в первом прогнозе. Садальский заявил, что прорицательница не перепутала, а увидела цифры 55 и 68 зеркальными.

"Как страшно для артиста лишиться возможности выходить к зрителям! Боря говорил, что ему до сих пор снится сцена, и как он выступает на ней", - написал актер.