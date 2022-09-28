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9 минут назад

Актер Садальский заявил, что Моисеев заранее знал дату своей смерти

Газета.Ru

Актер Станислав Садальский заявил, что певец Борис Моисеев знал дату своей смерти. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Борис Моисеев заранее знал дату своей смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист процитировал слова покойного музыканта в старом интервью. Моисеев рассказывал, что во время поездки в Париж встретился с местной прорицательницей. Гадалка заявила, что он умрет в 86 лет, а в 55 артиста ожидает творческий расцвет.

По словам Моисеева, второе предсказание сбылось, однако "расцвет был скоротечен". Через два года после 55-летнего юбилея у музыканта случился инсульт.

В интервью Моисеев выразил надежды, что гадалка напутала и в первом прогнозе. Садальский заявил, что прорицательница не перепутала, а увидела цифры 55 и 68 зеркальными.

"Как страшно для артиста лишиться возможности выходить к зрителям! Боря говорил, что ему до сих пор снится сцена, и как он выступает на ней", - написал актер.

Певец Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Станислав Садальский,
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