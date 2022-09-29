Том Круз хотел обратить Дэвида Бекхэма в саентологию

Американский актер Том Круз пытался обратить футболиста Дэвида Бекхэма в саентологию. Об этом сообщает PageSix со ссылкой на книгу бывшего исполнительного директора Международной Церкви Саентологии Майка Риндера.

В своих мемуарах автор пишет о том, что Круз хотел впечатлить Бекхэма, показав ему футбольный стадион в городе Сан-Хасинто, специально построенный для него саентологами. Уточняется, что в этом же месте находится и штаб-квартира церкви. Таким образом актер хотел убедить Бекхэма приехать в Сан-Хасинто, чтобы познакомить спортсмена с движением.