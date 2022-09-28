Не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья деятели культуры, артисты балета, актеры, певцы могут быть призваны в армию в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает портал Объясняем.рф.

На портале разъясняют, что если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы.

Ранее певец Прохор Шаляпин в разговоре с Telegram-каналом «Звездная пыль» признался, что готов пойти на фронт.

«Я готов пойти защищать свою Родину, но я музыкант, учился немножко на другую профессию», — уточнил Шаляпин.