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1 час назад

Не имеющие брони и отсрочки артисты могут быть мобилизованы

Газета.Ru

Не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья деятели культуры, артисты балета, актеры, певцы могут быть призваны в армию в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает портал Объясняем.рф.

На портале разъясняют, что если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы.

Ранее певец Прохор Шаляпин в разговоре с Telegram-каналом «Звездная пыль» признался, что готов пойти на фронт.

«Я готов пойти защищать свою Родину, но я музыкант, учился немножко на другую профессию», — уточнил Шаляпин.

Тимати заявил, что готов к мобилизации

До этого рэпер Тимати заявил, что готов участвовать в спецоперации.

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