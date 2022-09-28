Киркоров признался, с какими соблазнами борется всю жизнь

Певец Филипп Киркоров рассказал, как изменился после рождения детей и с какими слабостями борется всю жизнь. Артист раскрыл тайны личной жизни.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Я себе позволял, все что угодно. Мне нечего было терять. Я абсолютно холостой, молодой, неженатый, детей нет, ничего нет, рисковать нечем. Репутация и так впереди меня бежит», – вспоминает певец.

В свое время Филипп был одним из самых скандальных артистов отечественного шоу-бизнеса.

Сам певец заявляет, что его жизнь разделилась на «до» и «после» рождения детей. С возрастом он стал умнее и научился признавать ошибки, добавил артист.