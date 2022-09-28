В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
52 минуты назад

Киркоров признался, с какими соблазнами борется всю жизнь

РИА "ФедералПресс"

Певец Филипп Киркоров рассказал, как изменился после рождения детей и с какими слабостями борется всю жизнь. Артист раскрыл тайны личной жизни.

Киркоров признался, с какими соблазнами борется всю жизнь
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я себе позволял, все что угодно. Мне нечего было терять. Я абсолютно холостой, молодой, неженатый, детей нет, ничего нет, рисковать нечем. Репутация и так впереди меня бежит», – вспоминает певец.

В свое время Филипп был одним из самых скандальных артистов отечественного шоу-бизнеса.

Сам певец заявляет, что его жизнь разделилась на «до» и «после» рождения детей. С возрастом он стал умнее и научился признавать ошибки, добавил артист.

При этом Филипп Киркоров не скрывает, у него тоже есть слабости. Самая главная – это любовь к вкусной еде. Артист обожает вареники, передает «Пятый канал».

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители