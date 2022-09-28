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46 минут назад

Экс-жена бывшего футболиста сборной России Мамаева назвала свои месячные траты

Газета.Ruиещё 1

Алана Мамаева, экс-супруга бывшего футболиста сборной России Павла Мамаева, рассказала о своих месячных тратах.

Экс-жена Мамаева назвала свои месячные траты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"От 600 (тысяч рублей. — "Газета.Ru")", — ответила в социальных сетях девушка на вопрос, какая сумма ей необходима в месяц для жизни с двумя детьми.

В ответ на вопрос другого пользователя Мамева заявила, что в сентябре превысила привычную сумму расходов из-за дополнительных трат, приложив скрин из мобильного приложения с цифрой почти 850 тыс. рублей:

"В этом месяце прибавились налоги и замена окон".

Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле 2021 года после восьми лет брака. В январе этого года футболист женился во второй раз. Его избранницей стала блогер Надежда Санько. В июне у пары родился сын Тимофей.

Ранее Павел Мамаев заявил, что пока еще не принял решения о завершении карьеры футболиста. В декабре 2021 года у Мамаева закончился контракт с "Ростовом". В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел семь встреч, не сумев отметиться результативными действиями. Он начал выступать за подмосковные "Химки" с января 2022 года и покинул команду после окончания контракта.

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