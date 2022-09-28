Малахов прокомментировал слухи о разладе с женой

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал слухи о разладе с супругой Натальей Шкулевой. В своем Telegram-канале он опроверг информацию канала «Героиня Татлера».
Ранее Telegram-канал опубликовал пост, в котором утверждал, что в последнее время ведущий не появляется с супругой на публике, поскольку «брак остался позади».
«Дорогая Героиня! (или, как говорят, у вас там профсоюз авторов). Не переживайте! Это вы просто с нами на прошлой неделе в Читу не ездили», — написал шоумен.
Напомним, что ранее Малахов вернулся на телевидение. Теперь он ведет на канале «Россия» авторское шоу, в котором обсуждает различные общественные темы. В одном из выпусков он рассказал про российских военных корреспондентов.