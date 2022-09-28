В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
35 минут назад

«Просто раздражает»: подписчики обвиняют Хейли Бибер во вранье и краже идей

Super.ru

В последнее время Хейли Бибер не везет. Подписчики то и дело обвиняют ее в неудачных инъекциях в губы, в краже названия бренда косметики, а теперь еще и во вранье. По мнению фолловеров модного инфлюенсера, она выдает чужие идеи за свои.

Хейли Бибер обвинили во вранье и краже идей
Фото: Super.ruSuper.ru

На днях Хейли запостила видео, в котором делилась якобы своим бьюти-секретом: наносить поверх темного карандаша для губ блеск для губ. Такой прием в макияже, по словам Бибер, придумала именно она. Но ее подписчицы считают иначе.

Они пишут, что подобный макияж губ десятилетиями делают все темнокожие женщины США, а также иммигранты из Южной Америки.

«Моя мама и все латиноамериканки носили этот макияж в начале 2000-х». «Когда темнокожая женщина так красит губы, это воспринимается негативно, а когда белая женщина — становится трендом». «Я, конечно, польщена, что Хейли Бибер вдохновляется моим сообществом, но меня дико раздражает, что, раз она сделала это сейчас, это мгновенно станет модным», — пишут в комментариях разъяренные женщины.

Одно дело, если бы Бибер рассказала, что вдохновилась таким приемом в макияже у других и просто повторила его. Но она назвала данный метод своим. А это уже другая история. Поклонницы Хейли негодуют.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители