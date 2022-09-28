Хейли Бибер обвинили во вранье и краже идей

В последнее время Хейли Бибер не везет. Подписчики то и дело обвиняют ее в неудачных инъекциях в губы, в краже названия бренда косметики, а теперь еще и во вранье. По мнению фолловеров модного инфлюенсера, она выдает чужие идеи за свои.

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На днях Хейли запостила видео, в котором делилась якобы своим бьюти-секретом: наносить поверх темного карандаша для губ блеск для губ. Такой прием в макияже, по словам Бибер, придумала именно она. Но ее подписчицы считают иначе.

Они пишут, что подобный макияж губ десятилетиями делают все темнокожие женщины США, а также иммигранты из Южной Америки.

«Моя мама и все латиноамериканки носили этот макияж в начале 2000-х». «Когда темнокожая женщина так красит губы, это воспринимается негативно, а когда белая женщина — становится трендом». «Я, конечно, польщена, что Хейли Бибер вдохновляется моим сообществом, но меня дико раздражает, что, раз она сделала это сейчас, это мгновенно станет модным», — пишут в комментариях разъяренные женщины.