Малахов отреагировал на слухи о разладе с женой

Телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале прокомментировал слухи о разладе с супругой Натальей Шкулевой.
Малахов ответил на заявление в канале «Героиня Татлера», в котором утверждалось, что в последнее время он практически не появляется с женой на публике, из-за чего «брак остался позади».
«Дорогая Героиня! (или, как говорят, у вас там профсоюз авторов). Не переживайте! Это вы просто с нами на прошлой неделе в Читу не ездили», — написал шоумен.
Ранее Андрей Малахов вернулся на российское телевидение с новым шоу. Телеведущий сменил стиль и продемонстрировал новую прическу. Проект специализируется на различных общественных темах. В одном из выпусков Малахов расскажет про российских военных корреспондентов.