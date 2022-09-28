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20 минут назад

Андрей Малахов опроверг слухи о разладе с женой

Газета.Ru

Телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале прокомментировал слухи о разладе с супругой Натальей Шкулевой.

Малахов отреагировал на слухи о разладе с женой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Малахов ответил на заявление в канале «Героиня Татлера», в котором утверждалось, что в последнее время он практически не появляется с женой на публике, из-за чего «брак остался позади».

«Дорогая Героиня! (или, как говорят, у вас там профсоюз авторов). Не переживайте! Это вы просто с нами на прошлой неделе в Читу не ездили», — написал шоумен.

Ранее Андрей Малахов вернулся на российское телевидение с новым шоу. Телеведущий сменил стиль и продемонстрировал новую прическу. Проект специализируется на различных общественных темах. В одном из выпусков Малахов расскажет про российских военных корреспондентов.

Шоу-бизнес,Наталья Шкулева,Андрей Малахов,
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