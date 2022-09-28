Певица Шакира предстанет перед испанским судом по делу о неуплате налогов на сумму в 14,5 млн евро. Как сообщает Fox Business (перевод предоставлен «ИноТВ»), прокуратура Испании требует для нее наказания в виде восьми лет тюремного заключения.

Напомним, что местное налоговое законодательство устанавливает, что если физическое лицо проводит в Испании более 183 дней, то оно считается налоговым резидентом. При этом облагаются налогом не только заработанные в стране деньги, но и зарубежные доходы.

Как утверждает сторона обвинения, Шакира проживала в стране с 2011 по 2014 год — за заработки с 2012 по 2014 год должна была заплатить 14,5 млн евро налогов. Тогда она была встречалась с испанским футболистом Жераром Пике, который тогда играл на позиции защитника в «Барселоне» и сборной страны.

Сама певица уверяет, что каждый год находилась в Испании меньше полугода и ранее отказалась от сделки по признанию вины. Представители Шакиры выразили уверенность в её правоте.