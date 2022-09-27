Ключи от квартиры Моисеева оказались у Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как у нее оказались ключи от квартиры певца Бориса Моисеева, о смерти которого стало известно ранее во вторник, 27 сентября. Ведущая не успела вернуть артисту ключи после того, как приехала из Болгарии. Об этом Кудрявцева сообщила в сторис в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).