Алеся Кафельникова вышла на подиум в Париже через год после родов

Российская модель Алеся Кафельникова вышла на подиум в откровенном образе. Соотвестующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: риа новости риа новости

23-летняя манекенщица приняла участие в показе бренда нижнего белья Etam, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Так, знаменитость появилась на подиуме в комплекте розового цвета, состоящего из кружевного бюстгальтера и украшенных на поясе атласным бантом трусах. Ее образ был дополнен белыми полупрозрачными носками и открытыми коричневыми босоножками на широком каблуке.

Визажисты сделали акцент на естественный внешний вид, добавив к губам помаду нюдового оттенка. Стилисты, в свою очередь, разделили ее волосы на ровный пробор и уложили их в небольшие локоны.