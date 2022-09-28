Алла Пугачева может помочь с похоронами Моисеева

Директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала новость о смерти певца и танцора Бориса Моисеева в беседе с изданием StarHit.

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«Думаю, Пугачева в курсе. Наверное, поможет с похоронами», — высказалась Чупракова.

Пугачева и Моисеев дружили много лет. Артист начинал творческую карьеру как танцор на выступлениях Примадонны.