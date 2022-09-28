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13 минут назад

Директор Аллы Пугачевой предположила, что певица поможет с похоронами Моисеева

Газета.Ruиещё 3

Директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала новость о смерти певца и танцора Бориса Моисеева в беседе с изданием StarHit.

Алла Пугачева может помочь с похоронами Моисеева
Фото: риа новостириа новости

«Думаю, Пугачева в курсе. Наверное, поможет с похоронами», — высказалась Чупракова.

Пугачева и Моисеев дружили много лет. Артист начинал творческую карьеру как танцор на выступлениях Примадонны.

Ранее Алла Пугачева попросила прощения у Бориса Моисеева после новости о его смерти. Исполнительница опубликовала пост в личном блоге, в котором попрощалась с другом.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Алла Пугачева,
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