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31 минуту назад

«Хороню в своем сердце»: Пугачева высказалась о смерти Моисеева

Вечерняя Москваиещё 9

Певец и балетмейстер Борис Моисеев был по-настоящему предан своим друзьям и сцене. Об этом сообщила народная артистка СССР Алла Пугачева в одной из своих социальных сетей.

Пугачева высказалась о смерти Моисеева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай, — написала Примадонна.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал «Вечерней Москве», что после перенесенного в 2010 году инсульта Моисеев не смог оправиться и очень этого стеснялся.

Актриса и юмористка Елена Воробей рассказала «ВМ», что в последние годы Моисеев вел затворнический образ жизни и не общался практически ни с кем из бывших коллег и друзей.

Певец и танцор, заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. О дате похорон и церемонии прощания с Моисеевым пока еще ничего не известно.

Моисеев родился 4 марта 1954 города в Могилеве Белорусской ССР. Он является многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».

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