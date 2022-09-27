Пугачева высказалась о смерти Моисеева

Певец и балетмейстер Борис Моисеев был по-настоящему предан своим друзьям и сцене. Об этом сообщила народная артистка СССР Алла Пугачева в одной из своих социальных сетей.

— Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай, — написала Примадонна.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал «Вечерней Москве», что после перенесенного в 2010 году инсульта Моисеев не смог оправиться и очень этого стеснялся.

Актриса и юмористка Елена Воробей рассказала «ВМ», что в последние годы Моисеев вел затворнический образ жизни и не общался практически ни с кем из бывших коллег и друзей.

Певец и танцор, заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. О дате похорон и церемонии прощания с Моисеевым пока еще ничего не известно.