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1 час назад

Вся жизнь - шоу: каким был Борис Моисеев

Александр Котлеткин

Певец Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни. Об этом рассказал РИА «Новости» его арт-директор.

1/14 Борис Моисеев (в центре) и его «леди» - танцевальное трио «Экспрессия», 1992 год
Фото: РИА Новости
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2/14 Борис Моисеев во время выступления, 1992 год
Фото: РИА Новости
3/14 Юбилейное шоу "Начни сначала", посвященное 20-летию творческой деятельности эстрадного певца, танцовщика, хореографа, шоумена Бориса Моисеева, 1994 год
Фото: РИА Новости
4/14 Борис Моисеев и его «леди» - трио «Экспрессия», 1994 год
Фото: РИА Новости
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5/14 Танцовщик и балетмейстер, руководитель трио "Экспрессия" Борис Моисеев, 1994 год
Фото: РИА Новости
6/14 Заслуженный артист России Борис Моисеев у себя дома, 1996 год
Фото: РИА Новости
7/14 Борис Моисеев в 1996 году
Фото: РИА Новости
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8/14 Заслуженный артист России Борис Моисеев в 2000 году
Фото: РИА Новости
9/14 Борис Моисеев в 2000 году
Фото: РИА Новости
10/14 Певец Борис Моисеев принял участие в съемках новогоднего шоу "Золотая рыбка" для телеканала "Россия", 2008 год
Фото: РИА Новости
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11/14 Певец Борис Моисеев во время выступления на церемонии вручения премии "Серебряная калоша 2010", которая состоялась в Государственном академическом театре имени Моссовета, 2010 год
Фото: РИА Новости
12/14 Певец Борис Моисеев на презентации своей новой шоу-программы на сцене Дома культуры им. Зуева, 2011 год
Фото: РИА Новости
13/14 Певец Борис Моисеев выступает на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой в СК "Олимпийский" в Москве, 2012 год
Фото: РИА Новости
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14/14 Певец Борис Моисеев у концертного зала имени П.И. Чайковского, где проходит церемония прощания с певцом, депутатом Государственной Думы РФ Иосифом Кобзоном, 2018 год
Фото: ТАСС

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве БССР на территории тюрьмы. По одной из версии его мать была осуждена по политической статье, воспитывался без отца. В детстве Моисеев занимался в танцевальной студии Могилевского дома культуры, затем учился хореографическом училище на отделении классического танца под руководством известной советской балерины Нины Млодзинской.

В 1978 году он создал танцевальное трио "Экспрессия", работал с Аллой Пугачевой, выступал во Франции и Италии, работал в США хореографом танцевальных шоу, главным режиссером-постановщиком муниципального театра в Новом Орлеане.

В 1991 году Борис Моисеев вернулся в Россию. В середине 90-х он начал карьеру эстрадного певца и основал собственный шоу-театр. За годы сольной карьеры артист записал порядка десяти альбомов и выпустил множество шоу-спектаклей.

В декабре 2010 года Борис Моисеев перенес инсульт, после которого ему не удалось полностью восстановиться. Несмотря на болезнь, артист продолжал заниматься творчеством.

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