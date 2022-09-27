Певец Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни. Об этом рассказал РИА «Новости» его арт-директор.

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве БССР на территории тюрьмы. По одной из версии его мать была осуждена по политической статье, воспитывался без отца. В детстве Моисеев занимался в танцевальной студии Могилевского дома культуры, затем учился хореографическом училище на отделении классического танца под руководством известной советской балерины Нины Млодзинской.

В 1978 году он создал танцевальное трио "Экспрессия", работал с Аллой Пугачевой, выступал во Франции и Италии, работал в США хореографом танцевальных шоу, главным режиссером-постановщиком муниципального театра в Новом Орлеане.

В 1991 году Борис Моисеев вернулся в Россию. В середине 90-х он начал карьеру эстрадного певца и основал собственный шоу-театр. За годы сольной карьеры артист записал порядка десяти альбомов и выпустил множество шоу-спектаклей.