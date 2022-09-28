Кара Делевинь впервые вышла в свет после слухов о проблемах с психикой

Модель и актриса Кара Делевинь представила в Париже капсульную коллекцию Cara Loves Karl для бренда Karl Lagerfeld. Об этом сообщает Daily Mail.

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Для выхода на публику 30-летняя модель выбрала черный жакет на голое тело, выполненный по образцу смокинга и подчеркнутый на талии поясом. Его дополнили сапоги-ботфорты на каблуке.

На вечере Кара Делевинь улыбалась и позировала на камеры, что произвело благоприятное впечатление на публику, обеспокоенную ее недавними срывами, в том числе, в аэропорту Лос-Анджелеса, когда модель не улетела на частном самолете рэпера Jay-Z.

Это была уже вторая презентация ее линейки сезона «Весна — Лето 2023», однако на предыдущей, которая прошла в Нью-Йорке, Кара Делевинь не присутствовала. При этом выход своей коллекции она анонсировала в соцсетях, поздравив с днем рождения покойного модельера, чьей музой в доме Chanel она была.