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1 час назад

Анфиса Чехова рассказала, как ее сын с мужем пытались попасть в Москву через границу с Грузией

Газета.Ruиещё 1

Телеведущая Анфиса Чехова в беседе с PROZvezd рассказала, как ее мужу Гураму и сыну Соли пришлось бросить свою машину на российско-грузинской границе, чтобы попасть в Москву. По ее словам, муж и сын пытались пересечь границу на автомобиле, однако обнаружили огромную пробку, в которой можно было простоять целые сутки. Они боялись опоздать на свой рейс, поэтому бросили автомобиль и отправились пешком к пропускному пункту. Однако выяснилось, что пересечь границу пешком невозможно, поэтому им пришлось купить велосипед. "Они шли вдоль дороги, голосовали и поймали фуру. И Соли впервые в жизни ехал на фуре. Они опоздали на рейс, мы покупали новые билеты. И благополучно они оказались в Москве", - резюмировала Чехова. Ранее блогера Макса +100500 заметили на границе с Казахстаном.

Анфиса Чехова рассказала, как ее сын с мужем пытались попасть в Москву через границу с Грузией
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Шоу-бизнес,Анфиса Чехова,
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