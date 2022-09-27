Анфиса Чехова рассказала, как ее сын с мужем пытались попасть в Москву через границу с Грузией

Телеведущая Анфиса Чехова в беседе с PROZvezd рассказала, как ее мужу Гураму и сыну Соли пришлось бросить свою машину на российско-грузинской границе, чтобы попасть в Москву. По ее словам, муж и сын пытались пересечь границу на автомобиле, однако обнаружили огромную пробку, в которой можно было простоять целые сутки. Они боялись опоздать на свой рейс, поэтому бросили автомобиль и отправились пешком к пропускному пункту. Однако выяснилось, что пересечь границу пешком невозможно, поэтому им пришлось купить велосипед. "Они шли вдоль дороги, голосовали и поймали фуру. И Соли впервые в жизни ехал на фуре. Они опоздали на рейс, мы покупали новые билеты. И благополучно они оказались в Москве", - резюмировала Чехова. Ранее блогера Макса +100500 заметили на границе с Казахстаном.