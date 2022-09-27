Никас Сафронов лишился дохода в Европе

Художник Никас Сафронов рассказал, что потерял множество клиентов из Европы. В беседе с порталом Prozvezd он отметил, что лишился солидной части дохода.

«Раньше у меня было много клиентов за границей, я активно продавал свои работы в Европе. Сейчас, по известным причинам, это делать не могу», — объяснил художник.

Сафронов не стал сидеть сложа руки и сейчас расширяет свою деятельность, чтобы вернуть утерянные доходы. Он рассказал, что теперь проводит мастер-классы, творческие встречи, выездные лекции и выставки. Также художник стал выпускать посуду со своими картинами, ювелирные изделия, платки, зонты и чемоданы.