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20 минут назад

Никас Сафронов лишился дохода в Европе

Ирина Лебедева

Художник Никас Сафронов рассказал, что потерял множество клиентов из Европы. В беседе с порталом Prozvezd он отметил, что лишился солидной части дохода.

Никас Сафронов лишился дохода в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Раньше у меня было много клиентов за границей, я активно продавал свои работы в Европе. Сейчас, по известным причинам, это делать не могу», — объяснил художник.

Сафронов не стал сидеть сложа руки и сейчас расширяет свою деятельность, чтобы вернуть утерянные доходы. Он рассказал, что теперь проводит мастер-классы, творческие встречи, выездные лекции и выставки. Также художник стал выпускать посуду со своими картинами, ювелирные изделия, платки, зонты и чемоданы.

Напомним, что ранее Сафронов продал NFT своей картины за 5 млн рублей. Художник принял участие в аукционе, который прошел на Петербургском экономическом форуме в июне. Уникальность работы заключается в том, что оригинал вместе с двумя другими полотнами сейчас находится на Международной космической станции.

Шоу-бизнес,Никас Сафронов,
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