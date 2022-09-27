Беременная Ольга Орлова отметила годовщину свадьбы с мужем на яхте

44-летняя экс-солистка «Блестящих», актриса и телеведущая Ольга Орлова решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 27 сентября, звезда с мужем Валерием празднует годовщину свадьбы и знакомства. Артистка счастлива, что встретила прекрасного человека. Пара решила провести этот знаменательный день на яхте. Ольга Орлова опубликовала в личном блоге видеоролик, где показала романтичную обстановку, которую для них устроили.

Сегодня у нас первая годовщина свадьбы и три года, как мы познакомились, — поделилась знаменитость.

Ольга Орлова скоро во второй раз станет матерью. Она уже воспитала сына Артема. С отцом первенца звезда развелась еще в 2004 году. Певица верила, что обязательно встретит достойного мужчину. И 3 года назад Ольга Орлова познакомилась с бизнесменом по имени Валерий. А 27 сентября 2021 года пара поженилась. И сейчас артистка ждет ребенка от любимого человека.