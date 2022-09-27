Стас Михайлов отменил концерт из-за «непростых времен»

Певец Стас Михайлов отменил запланированный на 29 сентября концерт в Люберцах из-за «непростых времен». Как сообщает RT, в своих соцсетях он заявил, что подобные развлекательные мероприятия в нынешних обстоятельствах ему кажутся «не совсем уместными».

«Время развлечений еще впереди, и мы обязательно вернемся к нашему привычному формату концертов», — заявил певец.

Михайлов надеется, что фанаты с пониманием отнесутся к этому решению.

Отметим, что ранее аналогичным образом поступила певица Валерия. 22 сентября в своих соцсетях она объявила об отмене всех ближайших сольных концертов. Она заявляла, что в «сегодняшних обстоятельствах» неуместно давать выступления.