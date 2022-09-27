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27 минут назад

Стас Михайлов отменил концерт из-за «непростых времен»

Никита Бородкин

Певец Стас Михайлов отменил запланированный на 29 сентября концерт в Люберцах из-за «непростых времен». Как сообщает RT, в своих соцсетях он заявил, что подобные развлекательные мероприятия в нынешних обстоятельствах ему кажутся «не совсем уместными».

Стас Михайлов отменил концерт из-за «непростых времен»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Время развлечений еще впереди, и мы обязательно вернемся к нашему привычному формату концертов», — заявил певец.

Михайлов надеется, что фанаты с пониманием отнесутся к этому решению.

Отметим, что ранее аналогичным образом поступила певица Валерия. 22 сентября в своих соцсетях она объявила об отмене всех ближайших сольных концертов. Она заявляла, что в «сегодняшних обстоятельствах» неуместно давать выступления.

Исполнительница выразила надежду, что к весне 2023 года ситуация изменится и юбилейный концерт в Москве, назначенный на 21 апреля, состоится.

Шоу-бизнес,Валерия,Стас Михайлов,
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