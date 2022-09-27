Собчак высмеяла найденного во Франции Шнурова

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале высмеяла найденного в маленьком французском городе Болье-сюр-Мер музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Сюда на обед любили заплывать на яхтах те самые ненавистные с некоторых пор Сереге олигархи. Но это же другое, верно?» — написала она.

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Собчак поделилась нечеткими снимками, на которых человек, очень похожий на певца, сидит за столиком на уличной террасе кафе Salon de the. По словам журналистки, фотографии в понедельник, 26 сентября, сделала во Франции ее подруга.