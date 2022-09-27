Стас Михайлов отменил концерт в Подмосковье

«Сейчас другая реальность, и в нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно. Поэтому мы с командой приняли непростое, но верное решение — отменить запланированный на 29 сентября 2022 года концерт в ДС «Триумф» в г. Люберцы», — написал артист в личном блоге.