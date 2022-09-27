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37 минут назад

Стас Михайлов отменил концерт в Подмосковье из-за "нынешних обстоятельств"

Газета.Ru

Певец Стас Михайлов объявил в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что принял решение отменить выступление в подмосковном городе Люберцы.

Стас Михайлов отменил концерт в Подмосковье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сейчас другая реальность, и в нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно. Поэтому мы с командой приняли непростое, но верное решение — отменить запланированный на 29 сентября 2022 года концерт в ДС «Триумф» в г. Люберцы», — написал артист в личном блоге.

Также Михайлов объяснил, что обязательно возобновит проведение концертов и посоветовал вернуть билеты по месту приобретения.

Ранее певица Валерия объявила об отмене всех своих сольных концертов в ближайшее время. По ее мнению, в «сегодняшних обстоятельствах» неуместно давать выступления.

Шоу-бизнес,Валерия,Стас Михайлов,
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