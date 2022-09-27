Экс-супруга Грачевского судится за наследство и не пускает дочь на могилу отца

«Папа остается для нее прекрасным ангелом-хранителем, который всегда рядом и наблюдает за ней свысока, радуется победам, охраняет и помогает ей во всем. Поэтому мне бы не хотелось возить ребенка на кладбище до того момента, пока она сама не захочет этого и не скажет: "Мама, я хочу побывать". Она о могиле знает», — рассказала Анна изданию StarHit.