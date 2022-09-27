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7 минут назад

Экс-супруга Грачевского судится за наследство и не пускает дочь на могилу отца

Слово и Дело

Второй год идут суды за наследство режиссера Бориса Грачевского. Бывшая жена Анна хоть и пришла к мирному соглашению с вдовой Екатериной Белоцерковской, но они столкнулись с процессами, которые повлекли за собой судебные разбирательства.

Экс-супруга Грачевского судится за наследство и не пускает дочь на могилу отца
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Уже второй год идут суды и, поверьте, оплачивать услуги юристов, адвокатов — очень накладная история. Хочется прийти к общему, а главное, справедливому по отношению к маленьким детям решению, закончить споры благоразумно и закрыть наследственное дело», — рассказал Анна Грачевская, воспитывающая от режиссера десятилетнюю дочь Василису.

Для семьи Грачевского стало неожиданность, что не оставил завещания. Анна несколько раз хотела отказаться от борьбы за наследство, однако решила подстраховаться ради дочери, которая имеет право на часть имущества.

Грачевская хотела бы, чтобы все дети режиссера имели отношение к «Ералашу» и в будущем могли внести свой вклад в дело отца.

Анна не возит Василису на могилу отца, поскольку считает, что дочь еще не доросла до этого. Грачевская обязательно покажет дочери место упокоения папы, когда она сама того захочет.

«Папа остается для нее прекрасным ангелом-хранителем, который всегда рядом и наблюдает за ней свысока, радуется победам, охраняет и помогает ей во всем. Поэтому мне бы не хотелось возить ребенка на кладбище до того момента, пока она сама не захочет этого и не скажет: "Мама, я хочу побывать". Она о могиле знает», — рассказала Анна изданию StarHit.

Такую позицию Грачевская заняла после общения с психологами, поскольку не знала, как поступить и как рассказать ребенку о смерти отца.

Шоу-бизнес,Екатерина Белоцерковская,Анна Грачевская,
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