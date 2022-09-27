Гузеева отсудила у фирмы мебели несколько миллионов рублей

«Да, мы производили мебель для Ларисы Андреевны, она стоит у нее и в ванной, и в гостиной, и на кухне. Сейчас мы не общаемся. Да, у заказчиков, действительно, возникли претензии. Мы с ними абсолютно не согласны, а также считаем, что нам не заплатили часть суммы за проделанную работу», — говорила порталу основательница фирмы Елена Лебедева.