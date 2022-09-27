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16 минут назад

Гузеева отсудила у фирмы мебели несколько миллионов рублей

WomanHit.ruиещё 1

Телеведущая Лариса Гузеева и ее супруг несколько месяцев назад подали иск к производителю мебели, который обустраивал их квартиру. Артистка осталась недовольна работой фирмы и потребовала ее вернуть деньги.

Гузеева отсудила у фирмы мебели несколько миллионов рублей
Фото: риа новостириа новости

И вот сейчас Останкинский суд удовлетворил иск знаменитости. Гузеева и ее муж требовали вернуть им восемь миллионов рублей за «недоделки», однако получат они только два миллиона.

«Принято решение взыскать в пользу Гузеевой Л. А. и Бухарова И. О. два миллиона и госпошлину в размере 12 050 рублей», — сказали «Стархиту» в пресс-службе суда.

Компания обустраивала апартаменты Ларисы, расположенные на Садовнической набережной.

«Да, мы производили мебель для Ларисы Андреевны, она стоит у нее и в ванной, и в гостиной, и на кухне. Сейчас мы не общаемся. Да, у заказчиков, действительно, возникли претензии. Мы с ними абсолютно не согласны, а также считаем, что нам не заплатили часть суммы за проделанную работу», — говорила порталу основательница фирмы Елена Лебедева.

Шоу-бизнес,Елена Лебедева,Лариса Гузеева,
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